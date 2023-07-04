Жительница Кузбасса попалась на удочку «финансовых аналитиков»

Телефонные мошенники продолжают обманывать кузбассовцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Белова перевела телефонным мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Они пообещали ей баснословную прибыль на бирже.

А дело было так: горожанка познакомилась в соцсети с мужчиной, который рассказал о заработке на криптовалюте и передал ее контакт некому «финансовому аналитику». Тот ввел беловчанку в подробности игры на бирже и помог открыть на торговой интернет-площадке депозитный счет.

- И, несмотря на осведомленность о такого рода обманах, женщина поверила аферистам и почти полгода перечисляла свои деньги на реквизиты мошенников. А когда поняла, что вывести прибыль из сомнительной игры не получится, обратилась за помощью в правоохранительные органы, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники уголовного розыска разыскивают мошенников. По факту обмана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.