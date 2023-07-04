В Кузбасс привезут ледовые шоу с участием Евгения Плющенко

Фото: Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса.

В новогодние каникулы в Кузбассе пройдут сразу несколько ледовых шоу с участием мировых звезд. Соответствующее соглашение подписали накануне в Москве директор Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса Владислав Нефедов и продюсер Яна Рудковская.

Жители региона смогут увидеть три ледовых шоу: зимнюю сказку «Снегурочка» с балетом и цирком, шоу Евгения Плющенко «Золушка» с участием звезд фигурного катания и спектакль «Сказки Евгения Плющенко».

Сообщается, что билеты в продаже появятся уже с 1 августа.