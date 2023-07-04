В Кузбассе открыли более 50 пляжей и мест отдыха у воды

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе открыли 27 санкционированных пляжей и 31 место массового отдыха у воды. Об этом рассказали в МЧС Кузбасса.

Официальные места для отдыха соответствуют всем требованиям безопасности. Там предварительно проводится исследование дна, во время сезона дежурят спасатели.

Сотрудники МЧС призвали кузбассовцев отдыхать только на санкционированных пляжах. По оценке специалистов, несчастные случаи на воде происходят при купании в необорудованных местах.

Также стоит соблюдать простые правила безопасности. Так, купаться можно только в проверенных местах, где нет опасности случайно наткнуться под водой на посторонние предметы. Нельзя заходить в воду в нетрезвом виде, цепляться за лодки, залезать на буйки, а также оставлять детей на берегу без присмотра.

- Не следует отплывать далеко от берега и плыть против течения. Попав в водоворот, следует набрать побольше воздуха, нырнуть и резко свернуть в сторону. Мышцы в воде может свести судорогой, их следует по возможности растереть и плыть к берегу на спине, - рассказали спасатели.