В Кузбассе расширят аптечную сеть для обеспечения льготников лекарствами

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева будет расширена аптечная сеть для обеспечения лекарствами льготников. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Сейчас льготное лекарственное обеспечение организовано в 72 кузбасских аптеках. В сельских территориях продажа и выдача льготных препаратов ведется в 490 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, имеющих соответствующую лицензию.

Летом этого года в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Междуреченске и Анжеро-Судженске будут открыты новые льготные аптеки.

Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе работают над тем, чтобы вывести здравоохранение на новый качественный уровень.

- Это касается не только строительства и ремонта больниц и поликлиник, расширения сети ФАПов, приобретения современного оборудования, но и доступности медикаментозного лечения. Новые аптеки – это прежде возможность для пациентов приобретать лекарства сразу после посещения лечащего врача, без необходимости специально ехать в льготный отдел, — считает глава региона.

В Кузбассе более 72 тысяч человек имеют право на льготные лекартсва за счет средств федерального бюджета, более 178 тысяч - за счет региональной казны. В 2023 году на обеспечение пациентов льготными препаратами было направлено 3,6 млрд рублей.