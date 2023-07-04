В Кузбассе поймали пьяную автоледи, перевозившую шестерых детей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Гурьевске полицейские поймали нетрезвую автолюбительницу без водительских прав, которая вдобавок перевозила шестерых детей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Патрулируя улицы, инспекторы обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106 набитый пассажирами. Сотрудники решили проследовать за машиной, однако долго ехать им не пришлось. Заметив патрульное авто, водитель остановил автомобиль на обочине. Из машины вышла нетрезвая женщина в одном купальнике – как выяснилось, многодетная мама. Все ее дети – шестеро человек – находились в салоне. При этом никто из них не был пристегнут ремнями безопасности, специальные удерживающие устройства также отсутствовали.

При проверке документов сотрудники полиции выяснили, что 36-летняя нарушительница не имеет водительского удостоверения и никогда его не получала. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.

На горожанку составили административные протоколы, после чего она пообещала, что больше никогда не будет нарушать Правила дорожного движения. Однако не прошло и недели, как полицейские снова задержали ее пьяной за рулем.

Всего в отношении жительницы Гурьевска было составлено шесть протоколов. теперь многодетной маме придется выплатить 40 800 рублей штрафов.