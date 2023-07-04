Новокузнечанка избила пожилого знакомого глобусом

Кузбасские росгвардейцы защитили пенсионера от пьяной знакомой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, которая избила пенсионера географическим глобусом

Все произошло на улице Тореза. 38-летняя новокузнечанка заявилась к знакомым пенсионерам в состоянии алкогольного опьянения и начала ни с того, ни сего буянить. Пенсионеры попытались успокоить подругу, но та окончательно разозлившись, взяла со стола географический глобус и начла мутузить хозяина дома - 73 - летнего мужчину.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области, нападение с глобусом причинило пенсионеру серьезные телесные повреждения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Новокузнечанин был госпитализирован в медицинское учреждение.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.