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НовостиПроисшествия4 июля 2023 8:08

Новокузнечанка избила пожилого знакомого глобусом

Пенсионер с множественными травмами госпитализирован
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасские росгвардейцы защитили пенсионера от пьяной знакомой

Кузбасские росгвардейцы защитили пенсионера от пьяной знакомой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, которая избила пенсионера географическим глобусом

Все произошло на улице Тореза. 38-летняя новокузнечанка заявилась к знакомым пенсионерам в состоянии алкогольного опьянения и начала ни с того, ни сего буянить. Пенсионеры попытались успокоить подругу, но та окончательно разозлившись, взяла со стола географический глобус и начла мутузить хозяина дома - 73 - летнего мужчину.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области, нападение с глобусом причинило пенсионеру серьезные телесные повреждения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Новокузнечанин был госпитализирован в медицинское учреждение.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.