Сто тысяч рублей выбросила в окно кузбасская пенсионерка

Телефонные мошенники заставляют уже людей деньги в окна выбрасывать. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пожилая жительница кузбасского поселка Тыргана Прокопьевского района выбросила из окна многоквартирного дома свои сбережения. Их поймал один счастливчик. Сейчас его ищет полиция.

Крупной суммы пенсионерка лишилась после звонка неизвестного. Мужчина сообщил пожилой женщине, что ее дочь якобы попала под машину и теперь ей требуется дорогое лечение.

- Доверчивая прокопчанка поверила мошенникам и решила передать деньги для дочери чрез курьера, но не смогла спуститься вниз и сбросила деньги с окна своей квартиры на третьем этаже. Приметы неизвестного курьера, не запомнила, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полицейские ищут телефонных мошенников, и вполне вероятно, что найдут. Вот только не устают снова и снова повторять жителям региона, чтобы они были бдительны и не разговаривали с неизвестными по телефону. А тем более не ввязывались в их хитрые мошеннические уловки.