К октябрю в новокузнецком квартале появится новая улично-дорожная сеть

Новую дорожно - уличную сеть в Новокузнецком микрорайоне сделают к октябрю.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в 24 микрорайоне «Березовая роща» в Новокузнецке будет проложена новая улично-дорожная сеть протяженностью 4,5 километра. Она включает автодорогу и тротуары.

Вместе с тротуарами для пешеходов и автодорогой здесь модернизируют газовые, тепловые, водопроводные и электрические сет. Строительство важной для Новокузнецка дороги вышло на завершающую стадию.

- Проект обеспечит транспортную и пешеходную доступность этой части Новоильинского района, где к 2024 году квартиры получат около 10 тысяч новоселов - переселенцы из ветхого и аварийного жилья из Новокузнецка, Прокопьевска и Киселевска, дети-сироты, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним Строительство улично-дорожной сети в 24 квартале началось в 2021 году. Уже завершено переподключение газовых и тепловых инженерных коммуникаций, переустроена большая части водоснабжения. Кроме того дорожники полным ходом ведется асфальтируют дороги и тротуары, укладывают бордюрным камень.