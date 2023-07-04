«Золотые пары» Кузбасса с наступающим Днем семьи, любви и верности лично поздравил Сергей Цивилев

"Золотые пар" наградили в преддверии Дня семьи, любви и верности.

В преддверии Дня семьи, любви и верности, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в чествовании 44 пар с семейным стажем 50 и более лет. Глава региона вручил им награды и памятные подарки.

За особые заслуги в укреплении института семьи и достойное воспитание детей медалью ордена «Родительская слава», к примеру, награждены Пелагея Васильевна и Юрий Сергеевич Шост. Супруги достойно воспитали пятерых сыновей. Медалью «За любовь и верность» отмечены 43 семьи. Среди них Владимир Михайлович и Наталья Федоровна Абрамовы. В браке они уже 68 лет. Супруги стали примером для подражания в воспитании троих детей, шестерых внуков и шестерых правнуков.

Этот праздник - наша душа, основа мировоззрения. Всей своей жизнью вы показываете замечательный пример вашим детям, внукам, всем кузбассовцам - как надо относиться к семье, к детям и к Родине, - обратился к «золотым парам» Сергей Цивилев.