Соглашение о сотрудничестве подписали Кузбасский филиал Госфонда «Защитники Отечества» и Миннауки Кузбасса

Дети участников будут учиться в кузбасских вузах бесплатно.

Соглашение о сотрудничестве между Кузбасским филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» и региональным Министерством науки поможет оказывать безвозмездную помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов.

Документ также предусматривает предоставление льгот при поступлении в вузы и колледжи студентам из семей ветеранов СВО, семей погибших военнослужащих.

- Подписанное соглашение определяет основными направлениями сотрудничества оказание помощи, в том числе попавшим в трудную жизненную ситуацию, организацию и проведение для ветеранов СВО мероприятий с привлечением студентов, разработку совместных программ и различных форм поддержки, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

По мнению губернатора Кузбасса, сейчас главной задачей является оказание комплексной поддержки героям спецоперации и их семьям.

- Соглашение, подписанное Миннауки региона и филиалом Госфонда «Защитники Отечества», позволит расширить область взаимодействия учреждений высшего и среднего профобразования с ветеранами СВО и семьями павших бойцов, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Сейчас Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети и дети, чей родитель погиб или получил увечье или заболевание в ходе СВО, могут поступать без вступительных экзаменов.