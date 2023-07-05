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НовостиПроисшествия5 июля 2023 2:14

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,5

Оно было зафиксировано в Прокопьевском округе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

5 июля в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 5:52 по местному времени в точке с координатами 54.31 широты и 86.98 долготы – это в Прокопьевском округе. Магнитуда землетрясения составила 2,5, а интенсивность в эпицентре — 2,6 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер: оно отмечено в сводке как earthquake («землетрясение»).