В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,5

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

5 июля в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 5:52 по местному времени в точке с координатами 54.31 широты и 86.98 долготы – это в Прокопьевском округе. Магнитуда землетрясения составила 2,5, а интенсивность в эпицентре — 2,6 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер: оно отмечено в сводке как earthquake («землетрясение»).