Пять лет тюрьмы грозит жителю Кузбасса за смертельное ДТП

Водителя "Газели" будут судить за смертельное ДТП в Кузбассе.

Кемеровчанин предстанет перед судом по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Расследование дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвинение предъявлено 20-летнему кемеровчанину по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ее санкции предусматривают максимальное наказание в виде пятилетнего лишения свободы.

- В марте молодой человек, управляя грузовым фургоном «ГАЗель Бизнес», на автодороге в Топкинском районе наехал на припаркованный рефрижератор, а затем - на пешехода. В результате полученных травм 34-летний мужчина скончался в больнице, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Позже был установлен еще один немаловажный для следствия факт - водитель управлял автомобилем без полиса автострахования. Кроме того, на грузовом фургоне он работал неофициально.