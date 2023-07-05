Жителя Кузбасса обвинили в убийстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Таштагола. Он обвиняется в убийстве своего знакомого.

- В ночь на 12 мая 2023 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в Таштаголе, повздорил со своим знакомым на почве неприязненных отношений и нанес ножом ему удар в область груди. Спасти мужчину, несмотря на своевременное оказание квалифицированной медпомощи, не удалось, - пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области.

Со следствием, как уточнили в региональном силовом ведомстве, обвиняемый сотрудничал и вину свою признал.

- В ходе предварительного расследования по уголовному делу собраны исчерпывающие доказательства, подтвердившие виновность фигуранта в инкриминируемом ему деянии, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в Следкоме Кузбасса.