В Кемерове на несколько часов отключат светофор в Рудничном районе

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 5 июля, в Кемерове временно не будет работать светофор на пересечении проспекта Шахтеров и проспекта Кузбасского. Об этом предупредили в городской Госавтоинспекции.

Светофор перестанет показывать сигналы в период с 13:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтных работ и отключением электроэнергии.

Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

- Напоминаем, что на нерегулируемых перекрестках необходимо уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам, - отметили в ведомстве.