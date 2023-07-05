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НовостиОбщество5 июля 2023 3:15

В Кемерове на несколько часов отключат светофор в Рудничном районе

Речь о пересечении проспектов Шахтеров и Кузбасского
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 5 июля, в Кемерове временно не будет работать светофор на пересечении проспекта Шахтеров и проспекта Кузбасского. Об этом предупредили в городской Госавтоинспекции.

Светофор перестанет показывать сигналы в период с 13:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтных работ и отключением электроэнергии.

Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

- Напоминаем, что на нерегулируемых перекрестках необходимо уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам, - отметили в ведомстве.