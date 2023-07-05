В Кузбассе создадут семейные многофункциональные центры.

В Кузбассе благодаря федеральному гранту, выигранному региональным министерством соцзащиты населения, построят два семейных многофункциональных центра.

В пресс-службе регионального Правительства «Комсомолке» рассказали», что семейные МФЦ в декабре текущего года откроют в Междуреченске, а в 2024 году в Кемерове.

- В каждом СМФЦ будут предусмотрены зоны информирования и ожидания, детские комнаты, цифровые сервисы. По принципу «одного окна» будет организована работа отделения первичного приема. В новых центрах будет налажена работа экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения, - уточнили в администрации Правительства Кузбасса.

Напомним, с декабря 2022 года семейные МФЦ уже функционируют в восьми российских регионах, где помощь специалистов по различным вопросам получили более 40 тысяч семей с детьми.