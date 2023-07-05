В Кузбассе разработали туристические маршруты для детей

Фото: Министерство образования Кузбасса.

В Кузбассе в рамках проекта «Классная страна» разработали пять образовательных туристических маршрутов для детей и подростков. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

С 1 по 4 июля в Кузбассе проходил выездной экспертный десант Всероссийской программы Агентства стратегических инициатив. В мероприятии приняли участие более сорока пяти человек – это работники сферы образования и туризма, педагоги, туроператоры, школьники и студенты. Команда работала над созданием маршрутов, которые помогли бы детям и подросткам познакомиться с историей, культурой и экономикой региона, а также инновационными профессиями будущего.

В итоге было разработано пять концепций Программ путешествий. Трек «Культура» - маршрут «Вояж-Кузбасс» предполагает посещение культурных локаций в Кемерове, Новокузнецке и Гурьевском районе вместе с героем черным аистом по имени Лешка. Трек «История и патриотизм» - маршрут «Кузбасс вчера, сегодня, завтра» познакомит молодое поколение с историей региона через истории его жителей. Этот маршрут включает посещение угольной столицы Кемерова и металлургической столицы Новокузнецка. Третий трек «Наука» - маршрут «Добудь. Узнай. Преобразуй!» - позволит познакомиться с полным циклом добычи, переработки и обогащения угля, посетить лаборатории и вузы, входящие в научно-образовательный центр Кузбасса.

Трек «Экология» - маршрут «На пути к мегалитам Горной Шории» предполагает посещение Новокузнецка, Темиртау и Шерегеша, а программа «Спорт и здоровый образ жизни» - маршрут «Открой в себе спортсмена» - посещение школы олимпийского резерва Кемерова, Ледового дворца Кузбасс», аэродрома «Танай» и др.

В течение июля-августа все маршруты будут доработаны, после чего их представят на очной защите в Москве в ноябре 2023 года.

Напомним, что программа «Классная страна» реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития РФ.