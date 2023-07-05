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НовостиОбщество5 июля 2023 4:30

В Кузбассе врачи спасли мужчину, получившего серьезные травмы после падения с высоты

Житель мог остаться инвалидом
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Врачи-травматологи ККБСМП им. М.А. Подгорбунского спасли мужчину, который получил серьезные травмы после падения с высоты на даче. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Мужчина упал крайне неудачно – получил перелом костей таза, грудного позвонка и области предплечья. Травмы грозили инвалидностью, однако травматолагам удалось спасти пациента.

Врачи отделения травматологии и ортопедии № 2 провели лечение в несколько этапов: сначала зафиксировали кости таза титановым штифтов, а затем восстановили целостность костей предплечья при помощи металлической пластины.

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

- Врачи использовали малоинвазивные методики, поэтому восстановление происходит достаточно быстро, - подчеркнул Дмитрий Беглов.