В Кузбассе врачи спасли мужчину, получившего серьезные травмы после падения с высоты

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Врачи-травматологи ККБСМП им. М.А. Подгорбунского спасли мужчину, который получил серьезные травмы после падения с высоты на даче. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Мужчина упал крайне неудачно – получил перелом костей таза, грудного позвонка и области предплечья. Травмы грозили инвалидностью, однако травматолагам удалось спасти пациента.

Врачи отделения травматологии и ортопедии № 2 провели лечение в несколько этапов: сначала зафиксировали кости таза титановым штифтов, а затем восстановили целостность костей предплечья при помощи металлической пластины.

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

- Врачи использовали малоинвазивные методики, поэтому восстановление происходит достаточно быстро, - подчеркнул Дмитрий Беглов.