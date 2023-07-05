На кемеровском стадионе «Химик» в ближайшие дни начнут укладывать новый футбольный газон

Футбольное поле на кемеровском стадионе "Химик" начнут укладывать уже на днях.

В Кемерове, на стадионе «Химик», на днях начнется укладка нового искусственного газона. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Газон, разработанный китайской компанией, отлично себя зарекомендовавшей в инфраструктурном спортивном пространстве, по словам Дмитрия Анисимова, поступил в город благодаря сотрудничеству с Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Кузбасса. Его укладка на центральном стадионе областного центра Кузбасса даст качественный толчок к развитию и популяризации футбола в регионе.

Директор стадиона Денис Яковлев в свою очередь сообщил «Комсомолке», что в комплекте с новым газоном в Кемерово поставили необходимый для проведения футбольных матчей инвентарь: ворота, угловые флажки и скамейки запасных.

- Все будет готово уже в августе этого года, - отметил руководитель спортивного сооружения.

Вместе с футбольным полем стадион «Химик» вскоре получит комплексное развитие.

- Вскоре будет разработана специальная программа на этот счет. Это поэтапное обновление беговых дорожек и трибун стадиона, - уточнил Дмитрий Анисимов.