На кемеровском стадионе «Химик» в ближайшие дни начнут укладывать новый футбольный газон

Футбольное поле на кемеровском стадионе "Химик" начнут укладывать уже на днях.
В Кемерове, на стадионе «Химик», на днях начнется укладка нового искусственного газона. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.
Газон, разработанный китайской компанией, отлично себя зарекомендовавшей в инфраструктурном спортивном пространстве, по словам Дмитрия Анисимова, поступил в город благодаря сотрудничеству с Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Кузбасса. Его укладка на центральном стадионе областного центра Кузбасса даст качественный толчок к развитию и популяризации футбола в регионе.
Директор стадиона Денис Яковлев в свою очередь сообщил «Комсомолке», что в комплекте с новым газоном в Кемерово поставили необходимый для проведения футбольных матчей инвентарь: ворота, угловые флажки и скамейки запасных.
- Все будет готово уже в августе этого года, - отметил руководитель спортивного сооружения.
Вместе с футбольным полем стадион «Химик» вскоре получит комплексное развитие.
- Вскоре будет разработана специальная программа на этот счет. Это поэтапное обновление беговых дорожек и трибун стадиона, - уточнил Дмитрий Анисимов.