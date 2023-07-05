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НовостиОбщество5 июля 2023 4:33

На кемеровском стадионе «Химик» в ближайшие дни начнут укладывать новый футбольный газон

Об этом сообщил мэр кузбасской столицы Дмитрий Анисимов
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Футбольное поле на кемеровском стадионе "Химик" начнут укладывать уже на днях.

Футбольное поле на кемеровском стадионе "Химик" начнут укладывать уже на днях.

В Кемерове, на стадионе «Химик», на днях начнется укладка нового искусственного газона. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Газон, разработанный китайской компанией, отлично себя зарекомендовавшей в инфраструктурном спортивном пространстве, по словам Дмитрия Анисимова, поступил в город благодаря сотрудничеству с Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Кузбасса. Его укладка на центральном стадионе областного центра Кузбасса даст качественный толчок к развитию и популяризации футбола в регионе.

Директор стадиона Денис Яковлев в свою очередь сообщил «Комсомолке», что в комплекте с новым газоном в Кемерово поставили необходимый для проведения футбольных матчей инвентарь: ворота, угловые флажки и скамейки запасных.

- Все будет готово уже в августе этого года, - отметил руководитель спортивного сооружения.

Вместе с футбольным полем стадион «Химик» вскоре получит комплексное развитие.

- Вскоре будет разработана специальная программа на этот счет. Это поэтапное обновление беговых дорожек и трибун стадиона, - уточнил Дмитрий Анисимов.