Кузбассовцам в два раза реже стали звонить спамеры

Фото: пресс-служба МТС.

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Количество спам-звонков абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 года снизилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по май зафиксировано в общей сложности 123 млн спам-звонков, тогда как за тот же период 2022 года – 295 млн. Аналитики Future Crew МТС RED объясняют эту тенденцию наращиванием усилий компании по блокировке нежелательных звонков и ростом спроса на премиальную подписку, обеспечивающую повышенный уровень защиты от спама.

При этом средняя длительность спам-звонков выросла на 67%: с 22 секунд до 33. В целом доля «мусорных» звонков, получаемых абонентами МТС ежемесячно, в общем объеме всех звонков составила 6%. С одного спам-номера совершалось в среднем 711 звонков в месяц. Активность телефонных спамеров снижалась в выходные дни. Так, в 2023 году на майские праздники россиянам в среднем поступило на 30% меньше «мусорных» звонков, чем в рабочие дни, а в новогодние праздники – в 6 раз меньше.

Дольше всего общались по телефону со спамерами люди старше 50-ти лет (почти 26% от общего числа абонентов), среди молодежи в возрасте до 24 лет этот показатель самый низкий – 19,4%. Мужчины вели длительные разговоры со спамерами чуть чаще, чем женщины – 24,3% против 23,1%.