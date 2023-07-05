Прокуратура Кузбасса вступилась за многодетную семью

Воду на земельные участки многодетным семьям проводить обязаны по закону.

Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в Новокузнецком районе при предоставлении многодетным семьям земельных участков.

- При проверке было установлено, что одной из многодетных семей имеющей трех несовершеннолетних детей, администрацией Новокузнецкого муниципального района в качестве меры социальной поддержки предоставлен земельный участок под индивидуальную жилищную застройку. Но вопреки требованиям закона участок не был обеспечен инженерной инфраструктурой, а именно - водоснабжением. А это гарантировано законодательством, - сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Кемеровской области.

Меры по устранению нарушений силовым ведомством региона были приняты незамедлительно. В итоге исковое заявление, поданное в суд, полностью удовлетворено, воду на участок многодетной семьи начали проводить.