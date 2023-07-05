Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 5:50

Прокуратура Кузбасса вступилась за многодетную семью

Вмешательство силового ведомства помогло семье провести воду на земельный участок
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Воду на земельные участки многодетным семьям проводить обязаны по закону.

Воду на земельные участки многодетным семьям проводить обязаны по закону.

Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в Новокузнецком районе при предоставлении многодетным семьям земельных участков.

- При проверке было установлено, что одной из многодетных семей имеющей трех несовершеннолетних детей, администрацией Новокузнецкого муниципального района в качестве меры социальной поддержки предоставлен земельный участок под индивидуальную жилищную застройку. Но вопреки требованиям закона участок не был обеспечен инженерной инфраструктурой, а именно - водоснабжением. А это гарантировано законодательством, - сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Кемеровской области.

Меры по устранению нарушений силовым ведомством региона были приняты незамедлительно. В итоге исковое заявление, поданное в суд, полностью удовлетворено, воду на участок многодетной семьи начали проводить.