В Кемерове началось второе судебное заседание по факту пожара в социальном приюте

Фото: Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области

Сегодня, 5 июля, в Кемерове проходит второе судебное заседание по факту пожара в социальном приюте на улице Таврической, где погибли 23 постояльца. Об этом сообщила пресс-служба объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

В Заводском районном суде началось судебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении пожарного инспектора Романа Плета. Напомним, что мужчина обвиняется в халатности при исполнении своих должностных обязанностей (ч.3 ст.293 УК РФ).

- Сейчас в рамках рассмотрения дела проходит судебное следствие. Оглашаются показания потерпевших, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что первое судебное заседание по данному уголовному делу состоялось 27 июня. Роман Плет не признал вину в предъявленном обвинении.

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