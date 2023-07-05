Арестованного экс-мэра кузбасского города сменил его заместитель

Дмитрий Анжичаков временно возглавил Анжеро - Судженск

В Анжеро-Судженске назначен врио главы города. Арестованного Александра Рыбалко сменил его первый заместитель Дмитрий Анжичаков.

С 2016 по 2019 года Дмитрий Анжичаков уже возглавлял Анжеро-Судженск. Свой пост тогда покинул по собственному желанию.

Напомним, бывший мэр Александра Рыбалко задержан на минувшей неделе по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2020 году он заключил 40 муниципальных контрактов с частным застройщиком и перевел ему из городского бюджета 117 млн рублей. Однако жилье так и не достроили. Сейчас Александр Рыбалко находится под стражей, ведется следствие.