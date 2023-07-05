В Кузбассе создадут первый в России региональный межвузовский кампус

Первый в России межвузовский кампус построят в Кузбассе.

В Кемеровской области по поручению Сергея Цивилева создадут первый в стране региональный межвузовский кампус. Его инфраструктура станет доступна для всех вузов региона

Проект межвузовского кампуса «Кузбасс» предполагает создание Северокузбасского и Южнокузбасского филиалов. В кампусе для студентов построят удобное жилье, современные лаборатории, аудитории для моделирования и проектирования коворкингов, библиотек, мест для прогулок, общения и занятий культурой, спортом.

- Кампус мирового уровня станет таким межвузовским пространством, где молодые люди могут комфортно жить, получать качественное образование, иметь возможность уже сейчас получать опыт в будущей профессии и начинать трудовую деятельность на этапе обучения. Наша задача сделать все возможное, чтобы не только взрастить высококвалифицированных специалистов, но и удержать их в родном регионе, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.