В Кемерове частично перекроют Университетский мост

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Кемерове частично закроют для проезда Университетский мост в связи с ремонтными работами. Об этом предупредил мэр города Дмитрий Анисимов.

Уже поздно вечером 7 июля специалисты перекроют две полосы движения в сторону центра. Таким образом, движение по мосту будут сохранено только в одном направлении – из центра города.

Общественный транспорт на время перекрытия будет ходить в объезд - через Красноармейский мост, в прямом и обратном направлении.

Фото: администрация г. Кемерово.

- Наши специалисты будут наблюдать за ситуацией. Уже подготовлены схемы переустройства логики работы светофоров для того, чтобы пропускать максимальный поток автомобилей в направлении центра в утренние часы. Затем наши специалисты продолжат выравнивать фазы светофоров, чтобы выбрать оптимальный период их действия, - рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что полное закрытие Университетского моста пока не планируется. Это будет возможно только после открытия других важных магистралей – улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев – и запуска моста через Искитимку в створе улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Мэр пообещал, что после капитального ремонта Университетский мост будет долго служить горожанам. Он будет с хорошей подсветкой, современной системой ливневой канализации, качественным дорожным покрытием.