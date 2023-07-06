В Кемерове изменится схема движения автобусов из-за частичного закрытия Университетского моста

Фото: админимстрация г. Кемерово.

В Кемерове с субботы, 8 июля, изменится схема движения автобусов, которые следуют через Университетский мост. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это связано с капитальным ремонтом моста и частичным перекрытием движения. Напомним, что будут закрыты две полосы в сторону центра.

По-новому поедут маршруты №№ 84, 86, 88, 111, 170э, 197э и 228. На время закрытия они будут ходить через Красноармейский мост в прямом и обратном направлении, а далее - своими маршрутами.

- Изменения будут действовать до завершения ремонта Университетского моста, - отметили в мэрии.