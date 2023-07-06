В Кемерове пропала без вести 32-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропала 32-летняя Ольга Валерьевна Дурнева. Ориентировку с приметами женщины опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Женщина 5 июля ушла из дома и не вернулась.

Сообщается, что кемеровчанка среднего роста (164 см), нормального телосложения, у нее русые волосы, серо-голубые глаза.

Она была одета в белую куртку, зеленую футболку, голубые штаны и синие туфли.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги Валерьевны или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.