Мэр кузбасского города предложил вознаграждение за информацию о пропавших подростках

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Глава Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко предложил вознаграждение за информацию о трех пропавших подростках.

Воспитанники детского дома 13, 14 и 15 лет исчезли 28 июня во время спуска с пика Поднебесный. Их поиски продолжаются восьмой день.

- Детей нужно найти. Я прошу всех, кто что-либо видел, слышал, или знает об их местонахождении, сообщить нам за вознаграждения, - написал Сергей Перепилищенко в своем телеграм-канале.

Сумму вознаграждения он не уточнил.

Всем, кто знает что-либо о местонахождении пропавших детей, просят позвонить по телефонам 8 (38475) 2-75-04 или 02.

Напомним, что ранее Следственный комитет Кузбасса опроверг версию о том, что подростки планировали побег. По факту исчезновения подростков возбуждено уголовное дело.