Жители Кузбасса пожаловались на отсутствие общественных туалетов в Шерегеше

Фото: архив "КП" Фото: Юлия СМИРНОВА

Жители Кузбасса пожаловались губернатору Сергею Цивилеву в соцсетях на отсутствие общественных туалетов в Шерегеше. Так, одна из горожанок написала, что «в знаменитом курортном Шерегеше» некуда сходить в туалет в период, когда кафе еще не открылись. При этом уборные в заведениях общепита не бесплатные – для не клиентов кафе плата за туалет составляет 50 рублей.

- Не дороговато ли? – уточнила у властей женщина.

В ответ в администрации Таштагольского района ей сообщили, что общественных туалетов в поселке Шерегеш, а также в курортной зоне, действительно, нет.

- Вы можете воспользоваться туалетом гостиницы, где проживаете, либо в предприятии общественного питания. Стоимость подобного рода услуг не регулируется и устанавливается исходя из рыночных механизмов, - сказано в официальном ответе.