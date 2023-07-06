Сергей Цивилев подал документы для участия в выборах губернатора Кузбасса

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live.

Сергей Цивилев подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Кузбасса, которые состоятся в сентябре этого года. Об этом сообщил официальный телеграм-канал главы региона.

- Избирательная комиссия Кузбасса приняла документы на выдвижение Сергея Цивилева кандидатом в губернаторы, - сказано в сообщении.

Напомним, что 27 июня на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Цивилев был выдвинут кандидатом на должность губернатора региона. Также он возглавит список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Кузбасса.

Ранее своих кандидатов выдвинули партии КПРФ и «Справедливая Россия».