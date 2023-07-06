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НовостиОбщество6 июля 2023 7:23

Оператор мобильной связи заморозил тарифы на 1,5 года

В турбулентные времена людям особенно необходимо находить точки опоры и ощущать стабильность
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: Tele2

Фото: Tele2

Аналитический центр НАФИ провел исследование и выяснил, что одна из основных причин беспокойства россиян – личное финансовое положение. К самым главным страхам жителей в 2023 году относятся инфляция и рост цен (об этом заявили 29% опрошенных), а также снижение уровня дохода (27% респондентов). Учитывая волнение потребителей, оператор мобильной связи Tele2 дал клиентам возможность распланировать расходы на связь до конца 2024 года и заморозил цены на тарифы.

Для абонентов, которые подключены к тарифным планам на открытых линейках «Мой Tele2», Black и Premium, сохранится фиксированная плата на 1,5 года. Тариф не изменится до 31 декабря 2024 года. Заморозка цены будет действовать также для новых клиентов, выбравших один из тарифов указанных линеек.