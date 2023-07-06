В Кемерове появится Центр уличного баскетбола

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово.

На бульваре Строителей в Кемерове построят Центр уличного баскетбола. Об этом сообщили в городской администрации.

Площадь спортивного объекта составит 2280 кв. метров, он будет включать в себя три баскетбольные площадки, территорию для воркаута и трибуны для зрителей.

Сейчас строители начали подготовительные работы - они вскрывают растительный слой грунта. После чего приступят к вертикальной планировке с последующим устройством основания, установкой газонного камня и покрытием асфальтобетонного слоя.

- Планируется, что площадка примет первых спортсменов уже в августе этого года, - сообщили в мэрии.