В Кемерове летучая мышь залетела в квартиру

Фото: МБУ "Кемеровская служба спасения"

В Кемерове помощь спасателей понадобилась жительнице Лесной Поляны, к которой в квартиру залетала летучая мышь. Об инциденте рассказали в Кемеровской службе спасения.

Ночью молодую женщину разбудили странные звуки. Хозяйка включила свет и обнаружила, что в комнату через открытое окно залетела летучая мышь. Кемеровчанка обратилась за помощью к специалистам.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили незваную гостью в спальне – она сидела на стене и издавала пугающие звуки. Используя специальные перчатки, спасатели поймали представителя отряда рукокрылых. Мышь явно не хотела покидать жилище: шипела и пыталась вырваться. Но спасатели выпроводили ее на улицу.

Напомним, что в случае чрезвычайного происшествия необходимо звонить по круглосуточным телефонам службы 112 или 77–05-05.