В Кузбассе два подростка до смерти избили мужчину

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке два 17-летних подростка подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего его смерть. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Вчера, 5 июля, юноши пришли к частному дому 53-летнего знакомого. В ходе конфликта подростки стали бить хозяина руками и пинать ногами. Мужчина потерял сознание, после чего нападавшие скрылись.

Пострадавшего обнаружил сосед и вызвал скорую помощь. В больнице, несмотря на все усилия медиков, мужчина умер.

Подростков задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.