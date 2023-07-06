7 июля инспекторы ГИБДД проведут в Кемерове массовые проверки на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 7 июля, в Кемерове пройдут проверки на дорогах. Об этом предупредили в городской Госавтоинспекции.

Рейды будут направлены на пресечение нарушений по перевозке детей, а также на выявление нетрезвых водителей.

В ведомстве напомнили, что пассажиры до 7 лет должны находиться в автокреслах. Дети с 7 до 11 лет могут сидеть на переднем сиденье и быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, на заднем – штатными ремнями безопасности. За нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Нетрезвым водителям и тем, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования, грозит штраф размером 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Для пьяных автомобилистов, которые на момент задержания уже были лишены прав за нетрезвое вождение, предусмотрена уголовная ответственность.

- Уважаемые участники дорожного движения, призываем вас соблюдать правила безопасного поведения на дороге, так как ответственный подход каждого в этом вопросе очень важен и поможет сократить количество происшествий, - отметил начальник ОГИБДД г. Кемерово Александр Родыгин.