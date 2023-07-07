В Кузбасс поступило самое современное рентгеновское оборудование

Новый рентген - аппарат увеличит количество обследований кузбассовцев на четверть.

В отделении лучевой диагностики Прокопьевского клинического ортопедохирургического центра восстановительного лечения введен в эксплуатацию цифровой рентгеновский аппарат последнего поколения стоимостью 19 миллионов рублей. Благодаря новому рентген-аппарату количество исследований, проводимых в отделении лучевой диагностики, увеличится на 25%.

- Новый рентген-аппарат дает возможность более качественно диагностировать ортопедические недуги. Его плавающая дека стола, большой диапазон движений излучателя позволяют изменять фокус в широких пределах, а также проводить исследования в наиболее комфортном для пациента положении, как стоя, так и лежа. Все рентгеновские изображения передаются на рабочую станцию врача, на компьютере он с помощью специальных программ имеет возможность более точно интерпретировать изображение, - рассказали «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса.

- Новую технику мы приобретаем по нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется в соответствии с указом Президента России, а также выделяем на это финансирование из регионального бюджета, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Прокопьевском клиническом ортопедохирургическос центре восстановительного лечения ежегодно проходят стационарное лечение более 6 000 пациентов, выполняются около 5 500 операций. Центр принимает жителей Кузбасса и других регионов Сибири. Он является одним из ведущих подобных центров в России.