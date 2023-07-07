Роспотребнадзор Кузбасса назвал пляжи, где купаться небезопасно

Фото: архив "КП" Фото: Павел КЛОКОВ

Роспотребнадзор Кузбасса назвал пляжи и места отдыха, где вода и почва не соответствуют нормативам. Данные опубликовала пресс-служба ведомства.

В этом сезоне в Кузбассе работают 34 пляжа и 53 места массового отдыха у воды. Специалисты Роспотребнадзор регулярно проверяют качество воды и почвы по разных показателем.

Так, сотрудники исследовали 193 пробы воды на санитарно-химические показатели, из них 30 не соответствовало гигиеническим нормативам. Среди 665 проб на микробиологические показатели не соответствовало нормативам 198. По паратозитологическим показателям было исследовано 199 проб – все они соответствовали нормам.

Также было проведено 120 исследований почвы и оказалось, что на четырех пляжах и местах отдыха пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

По итогам исследований не рекомендуется купаться в следующих местах:

Кемерово: пляж «Чайка», пляж «Правая Гавань», пляж озеро «Красное»;

Кемеровский округ: пляж в деревне Сухово;

Новокузнецк: пляж «Топольники»; пляж «Мираж», пляж «Нептун», пляж «Уют», пляж «Левобережный», пляж «Дельфин», МОО поселок Боровково, кафе «Томь», река Томь, «Черемушки — 1», пляж база отдыха «Южная»;

Прокопьевск и Прокопьевский округ: село Михайловка, заимка Тихий река Правый Кривой Ускат, пляж «Волна» Зенковского парка;

пляж в Осинниках;

пляж в Калтане;

Ленинск-Кузнецкий: река Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево;

Юрга: городской пляж; территория, прилегающая к водохранилищу на реке Искитимка;

Промышленновский округ: озеро в селе Морозово, река Тасьма в селе Окунево, река Иня вторые пески.