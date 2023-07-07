В Кузбассе построят логистический центр «Вайлдберриз»

Фото: пресс-служба АПК.

Компании «Вайлдберриз» одобрен статус резидента ТОР «Юрга». Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Инвестпроект предусматривает строительство логистического центра «Вайлдберриз», объем вложений составит более 7 млрд рублей.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, правительство РФ приняло решение о продлении действия существующих территорий опережающего развития до 2030 года.

- Кузбасс открыт для инвесторов, а они, в свою очередь, готовы пользоваться предоставляемыми регионом возможностями. Реализация проекта даст эффект для бюджета, позволит создать в регионе пять тысяч рабочих мест, а также поможет продвигать кузбасские товары на российском рынке, — отметил глава региона.

Для строительства складского комплекса компании без торгов предоставят участок площадью 18 га. Логистический центр будет обеспечен современным технологическим оборудованием.