В Кузбассе загорелся склад со стройматериалами

В Кузбассе произошел крупный пожар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупный пожар разгорелся на складе со стройматериалами в Прокопьевске. Для того чтобы его потушить 20 пожарным МЧС России по Кемеровской области потребовалось пять цистерн с водой.

Общая площадь возгорания составила 276 квадратных метров, из которых огнем уничтожено 36 квадратов. Локализовать открытое горение удалось в 20.34, а ликвидировать в 21.12, - рассказали «Комсомолке» в МЧС России по Кузбассу

Информации о пострадавших нет. Причина возникновения огня еще устанавливается.