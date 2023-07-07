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НовостиПроисшествия7 июля 2023 4:07

В Кузбассе загорелся склад со стройматериалами

Для того чтобы его потушить пожарным потребовалось пять цистерн с водой
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе произошел крупный пожар.

В Кузбассе произошел крупный пожар.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупный пожар разгорелся на складе со стройматериалами в Прокопьевске. Для того чтобы его потушить 20 пожарным МЧС России по Кемеровской области потребовалось пять цистерн с водой.

Общая площадь возгорания составила 276 квадратных метров, из которых огнем уничтожено 36 квадратов. Локализовать открытое горение удалось в 20.34, а ликвидировать в 21.12, - рассказали «Комсомолке» в МЧС России по Кузбассу

Информации о пострадавших нет. Причина возникновения огня еще устанавливается.