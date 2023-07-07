Житель Кузбасса ответит за истязание сына

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе возбуждено уголовно дело об истязании ребенка. Фигурантом по нему проходит 39-летний житель Таштагола.

Мужчина избивал 13-летнего сына за малейшие провинности. По версии следствия, это продолжалось в период с января по май текущего года, пока прохожая женщина не стала случайной свидетельницей насилия – она увидела, как мужчина запихивал сына в машину. Горожанка сообщила об инциденте в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело. Подростка, а также двух его младших с сестер изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.