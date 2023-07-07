Форум «Энергия Кузбасса» расставил приоритеты в угольной отрасли

В Кузбассе расставили главные приоритеты в угольной отрасли. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В рамках форума «Энергия Кузбасса» состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» под председательством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Сергея Цивилева.

Участники Госсовета намерены усилить работу по обеспечению аэрогазового контроля, улучшению качества индивидуальных средств защиты, изучению мирового опыта и применению лучших практик у нас в стране, уделить особое внимание обучению и подготовке кадров.

- Одно из важных направлений повышения безопасности добычи угля - заблаговременная дегазация угольных пластов. Такой проект реализуется в Кузбассе совместно с ПАО «Газпром», подчеркнул Сергей Цивилев.

Среди важных направлений развития отрасли - экология, глубокая переработка угля и углехимия, технологический прорыв и переход на собственное оборудование для добычи и переработки угля. По словам губернатора, работать будут только те предприятия, которые соответствуют новым экологическим стандартам. Все эти направления включены в КНТП «Чистый уголь - Зеленый Кузбасс».

Также участники заседания обозначили вопросы развития ТЭК, которые необходимо рассмотреть при разработке Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года с учетом глобальных трендов в мировой экономике, в том числе процесса декарбонизации.

Уверен, что угольная отрасль в Стратегии по-прежнему должна занимать одно из ведущих мест - как отрасль с высочайшими стандартами экологии, промышленной безопасности и экономической эффективности. При этом Стратегия должна учитывать учтены вопросы энергетики, машиностроения, подготовки кадров и научных разработок, - добавил Сергей Цивилев.