В Кузбассе увеличили субсидию работодателям за трудоустройство многодетных безработных

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе с июля 2023 года увеличили субсидию работодателям за трудоустройство безработных, имеющих трех и более детей, а также воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

При трудоустройстве этой категории граждан работодатели смогут получить до 150 тысяч рублей.

- Такое значительное увеличение субсидии будет стимулировать работодателей трудоустраивать незанятых многодетных отцов и матерей, а также родителей детей с инвалидностью, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что субсидия предоставляется на создание и оснащение рабочих мест, приобретение и монтаж оборудования, мебели, софинансирование заработной платы, а также оплату начисленных на заработную плату сотрудника страховых взносов на период до 3 месяцев.

На данный момент на учете в центрах занятости региона состоят 376 безработных и ищущих работу многодетных и родителей, имеющих детей-инвалидов.