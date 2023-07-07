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НовостиПроисшествия7 июля 2023 5:40

Соцсети: в Кузбассе вооруженный мужчина напал на полицейского

ЧП произошло в Киселевске
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Киселевске неизвестный накинулся с оружием на сотрудника полиции, после чего скрылся. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На кадрах, опубликованных с места ЧП, видно, что происходит какая-то потасовка, после чего раздается несколько выстрелов. Далее голос за кадром сообщает, что преступник скрылся.

- На Красном Камне все перекрыто...Чувака ищут, каждую машину, абсолютно каждую, останавливают. Чувак зашел в четвертое отделение и зарезал оперативника, успел сбежать, - сообщил очевидец.

По другим данным, нападавший нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции.

Про мужчину известно, что он несудим, но привлекался по административиной статье за употребление наркотиков.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.