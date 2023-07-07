В Кемерове изменился режим работы светофоров на перекрестке Химиков – Ворошилова

Фото: администрация г. Кемерово.
В Кемерове изменился режим работы светофоров на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова. Об этом сообщили в городской администрации.
С сегодняшнего дня у светофора появился выделенный поворот налево по проспекту Химиков. По мнению специалистов, нововведение будет способствовать обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению пропускной способности.
Движение транспорта и пешеходов теперь осуществляется на перекрестке следующим образом:
Первая фаза - движение по проспекту Химиков (оба направления без дополнительной секции) и пешеходный переход через улицу Ворошилова;
Вторая фаза - движение по проспекту Химиков (оба направления без дополнительной секции);
Третья фаза - движение по проспекту Химиков налево (дополнительная секция, оба направления);
Четвертая фаза - движение по улице Ворошилова (оба направления) и пешеходный переход через проспект Химиков;
Пятая фаза - движение по улице Ворошилова (оба направления) без пешеходов.