В Кемерове на выходных ограничат движение по участку проспекта Ленина

Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове на выходных будет дополнительно ограничено движение по двум крайним полосам проспекта Ленина - в районе перекрестков с улицами Тухачевского и Терешковой. Об этом предупредили в СГК Кузбасса.

В компании объяснили, что планируют установить заглушки и отключить подземный участок тепловой сети на проспекте Ленина, который будут реконструировать.

Дополнительные ограничения будут действовать с 22.00 пятницы, 7 июля, до 6 утра понедельника, 10 июля.

Ранее «Комсомолка» писала, что реконструкция тепловой сети в районе «Энергосбыта» продлится до 15 сентября.