Свою первую смену принял новый кампус центра «Сириус. Кузбасс»

В пятницу, 7 июля, открылась первая интенсивная смена в новом кампусе Регионального центра «Сириус. Кузбасс», расположенном в селе Елыкаево Кемеровского района.

Программа для ребят подготовлена интересная и яркая, а главное - разнообразная. В рамках «Лаборатории анализа данных» школьников познакомят с искусственным интеллектом, с помощью которого ребята попробуют решить ряд социальных проблем общества.

- Юные программисты освоят математические методы, которые используются в искусственном интеллекте, научатся применять PythonPython, обработки естественного языка и компьютерное зрение через решение практик нетехнических задач, - рассказали «Комсомолке» в администрации правительства Кузбасса.

Для творческих участников разработана специальная программа «Искусство народного пения». Здесь юные вокалисты получат бесценный опыт участия в фольклорном ансамбле, закрепят основы вокальной техники, освоят принципы игры на шумовых инструментах фольклорной традиции.

Отдельное внимание будут уделено и хореографии, где школьники познакомятся с видами бытовой пляски, хороводов, основами фольклорной хореографии.

В конце интенсивной смены юные программисты представят свои проекты, а вокалисты порадуют сверстников и педагогов большим гала-концертом.

Напомним, региональный центр «Сириус. Кузбасс» создан в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Его цель - развитие детей в техническом и естественно-научном направлениях, искусстве и спорте.