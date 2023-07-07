В Кузбассе прошли 24-е областные соревнования «Школа безопасности»

В Кузбассе назвали лучших юных спасателей региона.

В деревне Подъяково Кемеровского района, на базе туристско-спортивного полигона «Солнечный туристан», прошли областные соревнования «Школа безопасности».

За звание лучших боролись более 30 команд в двух возрастных категориях: «Спасатели» - 16–18 лет и «Стажеры» - 13-15 лет.

- Нескольких дней школьники региона показывали свои умения и навыки спасателей на воде и на суше, участвовали в спортивном туризме и демонстрировали знания в оказании первой помощи пострадавшим. В общекомандном зачете в группе «Стажеры» первенствовала команда Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий из Кемерова, второе место у ребят из Таштагольского муниципального района, «бронза» у ребят из Прокопьевского городского округа. В группе «Спасатели» лучшими стали новокузнечане, на втором месте юноши и девушки Калтана, третье место завоевала сборная Кемеровского муниципального округа, - сообщили «Комсомолке».

Победители были награждены дипломами, медалями и кубками.

Более подробно с результатами в каждой из дисциплин можно ознакомиться на сайте Кемеровского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий http://www.kuztur42.narod.ru/.