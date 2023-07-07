Что изменится в питании кузбасских школьников

Школьное питание в Кузбассе продолжат совершенствовать.

В Кузбассе продолжают совершенствовать школьные пищеблоки и сезонное меню по региональной программе «Вкусная перемена»

В школьных пищеблоках муниципалитеты меняют оборудование, проводят ремонт, а также разрабатывают вкусное и полезное меню с учетом пожеланий ребят и их родителей. Все работы завершатся к 1 сентября.

В Прокопьевске модернизируют столовую школы № 11, пищеблок, в столовой Итатской средней школе завершен демонтаж, выполнены штукатурные работы в цехах, рабочих и подсобных помещениях, моечной и зале столовой, сейчас меняют плитку на стенах. В Урской школе Гурьевского округа обедать в комфортных условиях с нового учебного года будут 240 учеников. Новые пищеблоки откроются к новому учебному году в школах: № 8 Юрги, № 2 в Мысках, в Тарасовской школе Промышленновского округа, в школе № 2 Тайги и Рассветской школе Топкинского округа, - рассказали «Комсомолке» в пресс - службе с администрации Правительства Кузбасса

Ремонт в школьных пищеблоках выполняется за счет местного бюджета, оснащение финансирует регион. В основном обновляют электроплиты, пароконвектоматы, посудомоечные машины, холодильники. В среднем на ремонт каждого школьного пищеблока из регионального бюджета выделяется семь миллионов рублей. Часть средств вкладывают бизнесмены региона и промышленные предприятия.

В региональном министерстве образования сообщили, модернизация коснулась не только пищеблоков, но и всего сезонного школьного меню.

- Обновленный список блюд согласован с Роспотребнадзором, а объем порций, калорийность и качественный состав меню соответствует возрастным потребностям школьников, уточнили в образовательном ведомстве региона.