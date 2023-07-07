В Кузбассе за неделю от клещей пострадали более 1400 человек

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За последнюю неделю в больницы Кузбасса с укусами клещей обратились 1449 человек, в том числе 356 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала сезона активности этих кровопийц зафиксировано 22 725 обращений в медучреждения. В прошлом году на данный период времени их было – 23 732.

В ведомстве отметили, что зараженность клещей различными патогенами высокая. Так, в 323-х клещах был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 4449-ти - боррелии, в 732-х - маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 651-ом– маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций, 34 человека заболели клещевым энцефалитом, 36 –боррелиозом, по двое – моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом человека.

На сегодняшний день в области от клещей обработано более 3000 га территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, баз отдыха, кладбищ.