Губернатор Кузбасса поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Он напомнил, что указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 9 ноября 2022 года семья как одна из традиционных общечеловеческих ценностей взята под защиту государства от деструктивной идеологии.

«В жизни каждого человека семья значит очень много, это наша крепость. Только в кругу самых родных и любимых мы счастливы по-настоящему. Они дают нам силы, всегда поддерживают, вдохновляют на новые победы. Во все времена семья являлась духовно-нравственной основой российского общества. Ведь все закладывается в ней - воспитание, жизненные ориентиры, любовь к Родине. Сегодня мы должны еще внимательнее относиться к нашим близким, уважать материнство и оберегать детей», - отметил Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

В Кузбассе строятся больницы, школы, детские сады, спортивные и культурные сооружения, благоустраиваются дворы и парки -создаются все условия для повышения качества жизни семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным родителям и тем, кто взял ответственность за приемных детей.

«Я поздравляю с таким теплым и важным праздником всех кузбассовцев! Любите и цените друг друга!» - пожелал губернатор.