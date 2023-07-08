В Кемерове мобильные музеи представят экспозиции, посвященные героям Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня, 8 июля, у Мемориала Воину-Освободителю можно посетить выставку, посвященную легендарному подвигу кузбассовца Николая Масалова. Здесь представлены награды, фотографии, кадры кинохроники, официальные документы, печатные материалы, переписка нашего земляка.

А в передвижном музее «Автобус Победы» экспозиция посвящена участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Василию Павлову. Здесь представлено около 500 экспонатов - техника, образцы и макеты стрелкового оружия, форма и снаряжение, артефакты с мест боев, документы и фотографии. «Автобус Победы» посетит более 15 городов. Пробег посвящен 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

Мобильные музеи у мемориала будут работать с 10 до 14 часов. Затем автобусы переедут к отделу военной истории Кузбасского краеведческого музея (ул. Притомская Набережная, 1а). Там экспозиции можно будет посмотреть с 16 до 20 часов.

Для желающих будут проводиться экскурсии.